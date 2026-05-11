В Венгрии выступили против антироссийских санкций

Венгрия не поддерживает нарушающие ее интересы пункты пакетов санкций Евросоюза против России, но и не станет действовать в интересах других стран. Об этом заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан, ее слова передает портал Portfolio.

«Любой пункт санкционного пакета, нарушающий венгерские интересы, не будет поддержан, но и в интересах третьей страны мы выступать не будем. От вето мы будем воздерживаться до последнего момента», — сказала она.

11 мая Евросоюз расширил санкции в отношении России на 23 позиции. В частности, европейское руководство внесло в санкционный список Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ, Региональное отделение ДОСААФ города Севастополь.

Под ограничениями также оказались пять детских центров России по обвинению в размещении детей, эвакуированных из зоны боевых действий в начале специальной военной операции, которое в Брюсселе называют «незаконной депортацией». Руководство ЕС запретило бизнесу и общественным организациям в странах-объединения поддерживать с этими юрлицами какие-либо финансовые отношения, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

