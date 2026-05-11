Глава Росмолодежи Гуров: Запад корежит из-за того, что у России есть позиция

Политиков стран Запада, вводящих санкции, «корежит» из-за того, что у России есть своя позиция. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров, комментируя тот факт, что Британия включила его в санкционный список.

Гуров подчеркнул, что власти России сами выбирают путь, развивают страну и отстаивают свои интересы.

Глава Росмолодежи добавил, что в РФ своя судьба, а Великобритании следует жить своей жизнью.

11 мая Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций. Гуров также попал в это список.

Новые рестрикции направлены против российских организаций, общественных институтов и физических лиц.

Также 5 мая Великобритания расширила санкционный список на 18 позиций: в перечень вошли восемь компаний и десять физических лиц. В частности, под ограничениями оказались несколько сотрудников программы «Алабуга Старт», ряд компаний и граждане России, Белоруссии и Франции.

Ранее Володин заявил, что России объявлено более 31 тысячи санкций.