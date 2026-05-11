Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Глава Росмолодежи Гуров прокомментировал включение в санкционный список Британии

Глава Росмолодежи Гуров: Запад корежит из-за того, что у России есть позиция
Нина Зотина/РИА Новости

Политиков стран Запада, вводящих санкции, «корежит» из-за того, что у России есть своя позиция. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров, комментируя тот факт, что Британия включила его в санкционный список.

Гуров подчеркнул, что власти России сами выбирают путь, развивают страну и отстаивают свои интересы.

Глава Росмолодежи добавил, что в РФ своя судьба, а Великобритании следует жить своей жизнью.

11 мая Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций. Гуров также попал в это список.

Новые рестрикции направлены против российских организаций, общественных институтов и физических лиц.

Также 5 мая Великобритания расширила санкционный список на 18 позиций: в перечень вошли восемь компаний и десять физических лиц. В частности, под ограничениями оказались несколько сотрудников программы «Алабуга Старт», ряд компаний и граждане России, Белоруссии и Франции.

Ранее Володин заявил, что России объявлено более 31 тысячи санкций.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!