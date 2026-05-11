Норвежский профессор назвал причину сокращения населения Украины

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил в соцсети X, что сокращение численности населения Украины могло быть вызвано политикой Запада по втягиванию страны в НАТО и последующей реакцией России на эти действия.

«Эта катастрофа ужасна для будущего страны, но она была предсказуема», — сказал Диесен.

Он назвал ожидаемым, что попытка втянуть Украину в орбиту альянса встретила бы мощный ответ со стороны России. При этом, по его словам, продвигавшие эту политику преподносят ее как якобы «проукраинскую» позицию и очерняют ее противников, называя их «российскими пропагандистами».

10 мая министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что население страны сократилось примерно до 22–25 млн человек. Министр назвал такую ситуацию катастрофической. При этом в октябре 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова приводила другие оценки. По итогам исследований за 2024 год она заявляла, что население страны составляло от 28 млн до 30 млн человек.

Ранее на Украине спрогнозировали демографический коллапс.