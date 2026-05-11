Детский лагерь в КНДР попал под новые санкции Британии из-за России

Британия ввела ограничения против детского лагеря в КНДР «Сондовон»

Международный детский лагерь «Сондовон» оказался под новыми санкциями, введенными британскими властями. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Утверждается, что лагерь участвовал в «программе правительства России по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей».

«Сондовон» расположен в КНДР на побережье Японского (Восточного) моря, недалеко от города Вонсан.

Также под санкции попали и ряд детских и оздоровительных организаций, в их числе — Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», детский оздоровительный центр «Алые паруса» (Евпатория), дом ребенка «Елочка» в Симферополе и др.

Кроме того, в список внесены уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

