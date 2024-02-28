Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости о том, что необходимо инициировать суд над главой Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, за ликвидацию херсонцев, разрушение материального достояния региона с украинским лидером должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи. Чиновник также сообщил, что готов выступить свидетелем обвинения на публичном процессе.

В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает все, чтобы в мире не забыли о преступлениях властей Украины и Зеленского.

По словам дипломата, российская сторона сделает все, чтобы тема ситуации на Украине освещалась во всех форматах: в Совете Безопасности ООН, Генеральной ассамблее, специализированных комитетах и комиссиях ООН, а также других международных организациях.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что Зеленского ждет судьба заключенного.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.