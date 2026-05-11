Польша подала в суд жалобу на соглашение со странами МЕРКОСУР

Польша подала жалобу в суд ЕС на соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР
Польша подала жалобу в Суд Европейского союза на соглашение о свободной торговле со странами МЕРКОСУР. Об этом сообщает Польское телевидение.

В своей жалобе польские власти требуют заморозить применение соглашения до вынесения вердикта, утверждая, что соглашение было реализовано с нарушением процедур и затрагивает интересы европейских фермеров.

В августе прошлого года президент Польши Кароль Навроцкий в ходе совещания заявлял о необходимости не допустить подписания договора о свободной торговле между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР.

Объединение МЕРКОСУР представляет собой общий рынок стран Южной Америки, включающий в себя Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Против соглашения ЕС и МЕРКОСУР активно выступают польские фермеры, которые в 2024 году устраивали по этому поводу акции протеста. Также на митинги выходили граждане Франции.

Ранее Лула да Силва призвал к укреплению связей Евросоюза и МЕРКОСУР.

 
