Лула да Силва призвал к укреплению связей Евросоюза и МЕРКОСУР

Лула да Силва призвал ЕС и МЕРКОСУР к сближению на фоне тарифной политики США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует в течение полугода завершить переговоры и подписать соглашение между Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) и Евросоюзом. Он считает, что это будет оптимальным ответом на тарифную политику нынешней американской администрации, пишет ТАСС.

«Это соглашение Евросоюза с <…> МЕРКОСУР станет лучшим ответом, который могут дать наши регионы на фоне неопределенности, возникшей из-за возвращения тарифного протекционизма и односторонних действий», — отметил он на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, комментируя тарифные меры, введенные администрацией Дональда Трампа.

Политик также подчеркнул, что по итогам председательства Бразилии в МЕРКОСУР будет подписано окончательное соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

До этого экономист Калифорнийского университета Барри Эйхенгрин предупредил, что доллар может утратить роль ведущей мировой валюты из-за политики Дональда Трампа.

Ранее да Силва заявил, что Трамп пытается стать императором мира.