Евросоюз поддержал курс Армении на членство в объединении

Еврокомиссар Кос: Евросоюз поддержит планы Армении по интеграции
Евросоюз поддержит Армению в ее желании стать членом политического объединения. С таким заявлением выступила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает РИА Новости.

По ее словам, прошедший в начале мая саммит ЕС—Армения показал, каким путем Ереван хочет двигаться. И Европа поддержит страну на этом пути, заверила Марта Кос.

5 мая в Ереване прошел первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС. Главным итогом прошедших встреч стала совместная декларация республики и Евросоюза из 44 пунктов, в которой форум был назван «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем. После этого в Кремле заявили, что Армения пытается «усидеть на двух стульях».

9 мая президент Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Глава российского государства предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне поддержат эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода».

Ранее в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе».

 
