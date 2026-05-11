В ЕС допустили рост влияния России в Европе

Каллас заявила о росте влияния России на фоне ее участия в Венецианском биеннале
Влияние России в странах Европы возрастает ввиду ее участия в международных соревнованиях, несмотря на давление Еврокомиссии. Об этом заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас после прибытия на встречу глав МИД стран-членов ЕС, передает ТАСС.

Дипломат обратила внимание на то, что россияне вновь участвуют в спортивных соревнованиях, «будто ничего не случилось», а также в венецианской биеннале.

Также Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран — членов ЕС планируют 11 мая принять новые санкции в отношении РФ.

Власти ЕС предупредили Италию о том, что допуск России на Венецианскую биеннале станет нарушением европейских санкций, и потребовали от Рима объяснений. Еврокомиссия уже лишила организаторов выставки гранта в €2 млн за приглашения россиян. Москва вернулась в Венецию впервые с 2022 года — российский павильон работал на превью мероприятия с 5 по 8 мая. При этом для обычных зрителей он был закрыт, посетить его смогли только журналисты и эксперты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЕС обвинил Италию в нарушении санкций из-за участия России в Венецианской биеннале и лишил выставку гранта.

 
