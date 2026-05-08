Евросоюз планирует ввести новые санкции против России

ЕС намерен ввести санкции против РФ за эвакуацию детей из зоны боевых действий
Евросоюз намерен ввести 11 мая персональные санкции в отношении россиян за эвакуацию детей из зоны боевых действий, которую европейские политики называют «незаконной депортацией». Об этом сообщило агентство Reuters.

«Главы МИД ЕС введут в понедельник новые санкции против России», — цитирует издание свои источники в Брюсселе.

В публикации говорится, что в рамках санкций будет введена блокировка банковских активов, если они есть на территории Европы, а также запрещен въезд в страны содружества.

Издание отмечает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно в своих выступлениях по Украине говорила о тысячах украинских детей, вывезенных Россией.

В 2025 году в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле стороны обсуждали тему детей, потерявших контакты с родиной. В этих списках, по словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, было «не 1,5 млн и не 20 тысяч., а 339 фамилий. При этом он напомнил, что на тот момент Москва вернула украинской стороне 101 ребенка, а Киев российской — около 20.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России.

 
