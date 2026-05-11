Трамп рассказал о новой договоренности с РФ и Белоруссией по заключенным

Вашингтон договорился в Москвой и Минском об освобождении пятерых заключенных. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

«Мы только что добились освобождения троих граждан Польши и двух молдаван, находившихся в местах лишения свободы в Белоруссии и РФ», — сообщил глава государства.

В том числе будет освобожден лауреат премии имени А. Сахарова Анджей Почобут. По словам хозяина Белого дома, президент Польши Кароль Навроцкий лично просил его помочь с освобождением журналиста. Дональд Трамп поблагодарил за эту договоренность своего специального посланника Джона Коула и белорусского лидера Александра Лукашенко.

В апреле Польша освободила российского археолога Александра Бутягина, задержанного по запросу Украины. Вместе с ним на родину вернулась жена российского военнослужащего. Варшаве в рамках обмена передали двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Кишинев, в свою очередь, выдал молдавского гражданина, обвиняемого в государственной измене в интересах Белоруссии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин пока не планирует встречаться с Александром Бутягиным.

Ранее в США раскрыли число российских заключенных в местных тюрьмах.

 
