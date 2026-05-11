«Знаете об этом?»: Нетаньяху сообщил о названных в его честь улицах в Иране

Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CBS News заявил, что в его честь в Иране якобы называют улицы.

«В Иране в мою честь называют улицы. Вы знаете об этом?» — сказал Нетаньяху.

По его словам, многие иранцы называют его «дорогой Биби» (Bibi joon).

Нетаньяху добавил, что в Иране улицы также переименовывают в честь американского президента, который «возглавляет эту борьбу». Однако Корпус стражей исламской революции (КСИР) пресекает эти действия, отметил израильский премьер.

Прозвище «Биби» закрепилось за Нетаньяху с юности. По одной из версий, так к нему обращались в семье. Согласно другой — во время учебы в школе в США. Впоследствии «Биби» стало наиболее известным публичным прозвищем Нетаньяху.

В этом же интервью Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», потому что еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из страны. Кроме того, премьер Израиля указал на «марионеток», которых поддерживает Иран. Он также указал на стремление Тегерана производить баллистические ракеты.

