Евросоюзу необходимо вернуться к закупкам энергоносителей из России. С таким призывом на странице в соцсети Х выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, вне зависимости от того, введены санкции или нет, ЕС «отчаянно нуждается в российских энергоносителях».

«Будет мудрым решением для ЕС прекратить выставлять себя самым нравственным и купить больше энергоносителей из России на фоне происходящего энергетического кризиса», — написал Мема.

До этого специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что энергетический кризис в Европейском союзе начался из-за отказа стран — членов от закупок российских энергоносителей.

Он также сравнил нынешнюю ситуацию в мире с началом пандемии COVID-19 и призвал готовиться к крайне серьезному кризису. По его словам, многие чиновники в ЕС и Великобритании до сих пор ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения.

Ранее в США назвали Европу «инкубатором терроризма».