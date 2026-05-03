Госсекретаря США заметили на «подработке» в ночном клубе

Госсекретарь США Марко Рубио попробовал себя в роли диджея на свадьбе

Госсекретарь США Марко Рубио попробовал себя в новой роли, встав за диджейский пульт на свадьбе. Видео с сотрудником американской администрации опубликовал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети Х.

«Наш великий государственный секретарь Марко Рубио еще и диджей на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе», — написал Скавино.

На видеозаписи, которая была приложена к публикации, можно увидеть Марко Рубио в ночном клубе. Он стоит за диджейским пультом, прижимая к уху амбушюру наушников. Рядом с ним, предположительно, находится диджей, который показывает политику что-то на ноутбуке. В конце ролика Рубио остается за пультом один и начинает танцевать. На чьей именно свадьбе госсекретарь США попробовал себя в новой роли, не сообщается.

В издании New York Post отметили, что Рубио часто называют «министром всего» по причине того, что он может совмещать несколько должностей одновременно.

До этого издание Politico назвало Марко Рубио одним из вероятных кандидатов от Республиканской партии на пост президента США на выборах в 2028 году. По информации источников, некоторые доверенные лица действующего главы государства рассматривают Рубио «как серьезного кандидата» за его подход к урегулированию зарубежных конфликтов и способность избегать политических ловушек.

Ранее стало известно о шутливом жестве Рубио на встрече с Лавровым.

 
