В сенате США напомнили об обещании Трампа не развязывать войны

Сенатор США от Демократической партии Марк Келли напомнил, что президент Дональд Трамп обещал не развязывать войны, но сделал прямо противоположное, из-за чего издержки для американцев выросли. Об этом он заявил в эфире CBS News.

Он задался вопросом, какую выгоду из конфликта в Иране получают американцы.

«Я имею в виду, этот президент сказал, что не собирается начинать новые войны. Он собирался снизить издержки. А сделал прямо противоположное. Война против Ирана. Издержки на все выросли», — сказал Келли.

Отвечая на вопрос, в состоянии ли Соединенные Штаты «защитить» Тайвань в текущих условиях, он отметил, что все зависит от длительности конфликта.

«Ну, все зависит от продолжительности конфликта. Знаете, если конфликт длится несколько дней или недель, я думаю, мы хорошо подготовлены к нему. Если же конфликт затянется на месяцы или годы, когда на пополнение запасов боеприпасов уйдут годы, конечно, мы окажемся в худшем положении, чем были бы, если бы войны в Иране не было», — сказал Келли.

До этого Дональд Трамп заявил, что не принимает ответ Ирана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой». В Иране в ответ заявили, что реакция американского президента «не имеет никакого значения» для переговорной группы республики.

За несколько дней до этого американский президент говорил о «хороших переговорах» с Ираном и допускал возможность достижения сделки. В частности, Трамп заявлял, что Тегеран якобы согласился отказаться от ядерного оружия и что стороны «вполне могут заключить соглашение».

Ранее Иран пригрозил США «неожиданными вариантами» ведения войны.