Иран пригрозил США «неожиданными вариантами» ведения войны

Иран подготовил «неожиданные варианты» на случай повторного нападения Соединенных Штатов. Об этом заявил представитель ВС Ирана Мохаммад Акраминия, чьи слова приводит IRNA.

«Если [США] снова допустят ошибку и нападут на нашу страну, то обязательно столкнутся с неожиданными вариантами. <...> Они будут включать в себя более совершенную и новую технику, новые методы ведения войны и, самое главное, новые сферы», — сказал он.

Военный предупредил, что если конфликт затронет новые сферы, то Ирану удастся застать «врага врасплох». Вашингтон не сможет предвидеть такого развития событий, считает Акраминия.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам, но президент США еще усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.