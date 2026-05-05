Германия возвращает себе статус «ведущей военной державы Европы», и многие европейцы из-за этого «начинают испытывать дискомфорт». Об этом в статье для Guardian написал британский историк Тимоти Гартон-Эш.

По его словам, в 81-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны становится ясно, что Германия снова намерена иметь самую сильную армию в Европе. Так, уже в следующем году расходы ФРГ на оборону сравнятся с совокупными расходами Франции и Великобритании, а к 2030 году — «значительно увеличатся», подчеркнул историк.

«Вопрос, особенно в эту торжественную годовщину, заключается в следующем: как мы можем гарантировать, что на этот раз рост военной мощи Германии станет позитивным событием для всей Европы?» — отметил он.

По словам историка, «реальный вопрос» заключается в том, будет ли политика Германии «европейской на деле». Тимоти Гартон-Эш написал, что перспективой немецкого оборонно-промышленного доминирования «обеспокоены» французы, польские правые по этому поводу «впадают в истерику», а «другие европейцы также начинают испытывать дискомфорт».

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил военную стратегию, согласно которой немецкая армия должна стать сильнейшей в Европе, а вместе с резервистами ее численность должна вырасти как минимум до 460 тысяч человек. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что главное для Германии, чтобы она не скатилась «туда же, куда уже несколько раз в истории».

