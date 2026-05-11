Нетаньяху заявил о предстоящем полном отказе Израиля от америкаской военной помощи

Abir Sultan/Reuters

Израиль должен в течение 10 лет отказаться от получения военной помощи США. Об этом глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу CBS.

По словам премьера, он хочет свести к нулю финансовую поддержку Вашингтона, финансовую составляющую двустороннего военного сотрудничества. Нетаньяху уточнил, что речь идет о ежегодной сумме в $3,8 млрд, от которой настала пора постепенно отказаться.

Говоря о возможных сроках такого отказа, глава правительства сказал, что хочет добиться результата в течение следующих 10 лет. Он подчеркнул, что не хочет ждать решения следующего конгресса США, а намерен начать процесс уже сейчас.

6 мая сообщалось, что Израиль получил разрешение Соединенных Штатов на ликвидацию в Бейруте командующего силами специального назначения «Радван» шиитского движения «Хезболла».

Ранее Такер Карлсон задался вопросом о большом влиянии Израиля на США.

 
