Нетаньяху заявил о предстоящем полном отказе Израиля от америкаской военной помощи

Нетаньяху: Израиль в течение 10 лет полностью откажется от военной помощи США

Израиль должен в течение 10 лет отказаться от получения военной помощи США. Об этом глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу CBS.

По словам премьера, он хочет свести к нулю финансовую поддержку Вашингтона, финансовую составляющую двустороннего военного сотрудничества. Нетаньяху уточнил, что речь идет о ежегодной сумме в $3,8 млрд, от которой настала пора постепенно отказаться.

Говоря о возможных сроках такого отказа, глава правительства сказал, что хочет добиться результата в течение следующих 10 лет. Он подчеркнул, что не хочет ждать решения следующего конгресса США, а намерен начать процесс уже сейчас.

