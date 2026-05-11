Великобритания и Франция созывают встречу по сопровождению судов через Ормуз

Великобритания и Франция проведут в понедельник, 11 мая, многонациональную встречу, участники которой обсудят сопровождение судов через Ормузский пролив, передает Bloomberg.

В статье сообщается, что в ней поучаствуют более 40 стран. Ожидается, что их представители предложат содействие по разминированию, сопровождению и патрулированию воздушного пространства в регионе, когда военные действия будут прекращены.

Накануне замгламы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади предупредил, что присутствие в Ормузском проливе кораблей Франции, Британии и других стран для поддержки США приведет к «решительному и незамедлительному ответу» Ирана. Дипломат призвал иностранные государства не усугублять ситуацию. По словам Гарибабади, прибытие кораблей в зону конфликта приведет к милитаризации Ормузского пролива и эскалации кризиса.

Ранее президент США оценил ответ Ирана на предложение США по урегулированию.