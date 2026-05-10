Алиев пригрозил наблюдателям ЕС, что они «засверкают пятками» от одного выстрела

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с критикой в адрес наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе. Соответствующее заявление он сделал на встрече с жителями города Зангилан в Карабахе, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что у Баку «не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость».

«Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на карауле европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется», — сказал политик.

По его словам, эти «наблюдатели» ведут себя так, «будто защищают» Армению от Азербайджана. Алиев подчеркнул, что «не нужно защищать» соседнюю страну от Баку.

«Мы добились того, чего хотели», — добавил он.

Миссия гражданских наблюдателей ЕС (EUMA) находится на территории Армении с февраля 2023 года, чтобы осуществлять мониторинг армяно-азербайджанской границы.

1 апреля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян посетовал на то, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не помогла его стране в Карабахе. Российский лидер возразил, отметив, что Ереван сам признал регион частью Азербайджана в 2022 году. Армянский премьер добавил, что «карабахское движение» пора прекратить — мир с Баку заключен при участии США, но поблагодарил и Россию за роль в нормализации отношений.

8 августа 2025 года Пашинян и Алиев в Вашингтоне при участии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев обвинил Европу в желании провести разделительные линии в Закавказье.