Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Алиев пригрозил наблюдателям ЕС, что они «засверкают пятками» от одного выстрела

Алиев раскритиковал наблюдателей ЕС на границе Армении и Азербайджана
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с критикой в адрес наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе. Соответствующее заявление он сделал на встрече с жителями города Зангилан в Карабахе, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что у Баку «не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость».

«Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на карауле европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется», — сказал политик.

По его словам, эти «наблюдатели» ведут себя так, «будто защищают» Армению от Азербайджана. Алиев подчеркнул, что «не нужно защищать» соседнюю страну от Баку.

«Мы добились того, чего хотели», — добавил он.

Миссия гражданских наблюдателей ЕС (EUMA) находится на территории Армении с февраля 2023 года, чтобы осуществлять мониторинг армяно-азербайджанской границы.

1 апреля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян посетовал на то, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не помогла его стране в Карабахе. Российский лидер возразил, отметив, что Ереван сам признал регион частью Азербайджана в 2022 году. Армянский премьер добавил, что «карабахское движение» пора прекратить — мир с Баку заключен при участии США, но поблагодарил и Россию за роль в нормализации отношений.

8 августа 2025 года Пашинян и Алиев в Вашингтоне при участии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев обвинил Европу в желании провести разделительные линии в Закавказье.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!