В Совфеде назвали четыре условия, чтобы США могли забрать иранский уран

Сенатор Пушков: США не вправе забрать уран у Ирана без его согласия

США не могут изъять обогащенный уран у Ирана без согласия самой исламской республики. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление американского президента.

Тот ранее сообщил, что Вашингтон знает места хранения ядерных материалов Ирана, следит за этими локациями с помощью космической разведки и рано или поздно заберет все запасы.

Пушков назвал подобные заявления самоуверенными и подчеркнул, что извлечение ядерных материалов и их безопасная перевозка в условиях военных действий практически неосуществимы.

По словам парламентария, для проведения такой операции необходимы мирная обстановка, детально проработанное с МАГАТЭ соглашение о передаче урана, а также безусловное согласие и активное сотрудничество самой отказывающейся стороны, то есть Тегерана. На сегодняшний день ни одно из этих четырех ключевых условий не выполнено, констатировал сенатор.

На вывозе обогащенного урана и разрушении установок для его обогащения настаивает также Израиль: его премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что пока эти цели не будут достигнуты, конфликт нельзя считать завершенным.

Ранее Иран выдвинул США условия прекращения огня.