Иран выдвинул США условия прекращения огня

Иран при посредничестве Пакистана выдвинул США условия прекращения огня. Об этом сообщил панарабский телеканал Al Mayadeen, передает ТАСС.

«Тегеран выдвинул свои условия и подтверждает, что прекращение огня должно охватывать все фронты», — говорится в сообщении.

6 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостанавливает операцию «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По его словам, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.

После этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что стороны конфликта близки к соглашению. По его данным, Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам меморандума, состоящего из 14 пунктов. В этом документе будет содержаться требование о прекращении боевых действий и начале 30-дневного периода переговоров.

