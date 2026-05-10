Макрон высказался об отправке кораблей в Ормузский пролив

Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не рассматривает возможность размещения своих военных кораблей в Ормузском проливе. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Мы никогда не планировали это», — приводит издание слова Макрона, который в настоящее время находится в Найроби.

По словам президента, участие Парижа возможно лишь в согласованной с Ираном миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе — без непосредственного размещения сил в регионе.

6 мая агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на французского чиновника, что морская коалиция во главе с Францией и Великобританией готова сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если Иран согласится с предложением США о прекращении войны.

Представитель канцелярии французского президента рассказал, что Франция перевела свой авианосец «Шарль де Голль» в Красное море, где его скоро встретят суда других стран-партнеров, и этот шаг должен продемонстрировать готовность коалиции обеспечить безопасность пролива.

10 мая замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что иранская армия решительно отреагирует в случае захода кораблей ВМС Франции и Великобритании в Ормузский пролив.

Ранее глава МИД Франции призвал США и Иран возобновить переговоры.

 
