Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава МИД Франции призвал США и Иран возобновить переговоры

Gonzalo Fuentes/Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал США и Иран начать прямы переговоры об урегулировании конфликта. Его слова приводит BFMTV.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить возобновления боевых действий; это видно каждому с самого начала этой войны. Риски эскалации чрезвычайно высоки и могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», – заявил Барро.

По его словам, Вашингтон и Тегеран должны использовать текущее перемирие для переговоров и заключения полноценного соглашения.

«Необходимо начать переговоры, чтобы иранский режим кардинально изменил свою позицию, пошел на значительные уступки ради мирного сосуществования с региональным окружением, и чтобы его народ мог свободно строить свое будущее», — сказал глава МИД Франции.

До этого сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь в интервью CNN заявил, что американские военные могут нанести удар по Ирану в ближайшее время. По его оценкам, это «очень тревожно, поскольку это может поставить под угрозу жизни американских сыновей и дочерей и привести к значительным человеческим потерям».

Ранее в США заявили, что не воюют с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
