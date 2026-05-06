Во Франции решили обезопасить Ормузский пролив совместно с Британией

Bloomberg: Франция и Британия готовы сопровождать суда через Ормузский пролив
Морская коалиция во главе во главе с Францией и Великобританией готова сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если Иран согласится с предложением США о прекращении войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на французского чиновника.

Представитель канцелярии французского президента рассказал, что Франция перевела свой авианосец «Шарль де Голль» в Красное море, где его скоро встретят суда других стран-партнеров, и этот шаг должен продемонстрировать готовность коалиции обеспечить безопасность пролива.

Издание отмечает, что президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, и Париж заявил о том, что не является стороной конфликта.

«Этот шаг предпринят на фоне того, что Иран рассматривает новое предложение США о прекращении войны, которая длится уже почти 10 недель. Предложение предусматривает постепенное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов», — пишет Bloomberg.

Официальный представитель канцелярии президента также призвал США и Иран «отделить» вопрос судоходства в Ормузском проливе от остальных тем переговоров.

6 мая военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен лишь после того, как США прекратят угрожать его безопасности. 6 мая США решили приостановить операцию, направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе.

В тот же день BFMTV со ссылкой на министерство вооруженных сил Франции сообщил, что французский авианосец «Шарль де Голль» покидает восточную часть Средиземного моря и направляется в южную часть Красного моря.

Ранее в Израиле заявили о готовности возобновить военную операцию против Ирана.

 
