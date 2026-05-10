Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Вспышка хантавирусаОграничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Ормузском проливе застряли около 100 гонконгских судов с 2,3 тыс. моряков

SCMP: около 100 судов компаний Гонконга заблокированы в Ормузском проливе
Stringer/Reuters

Порядка сотни связанных с Гонконгом судов застряли в Ормузском проливе. Об этом сообщил председатель Гонконгской ассоциации судовладельцев Ричард Хекст, пишет South China Morning Post.

«Это 100 судов, и вы посчитаете около 23 моряков на каждом судне, то это будет 2,3 тыс. моряков, застрявших на гонконгских судах», — сказал он.

Хекст отметил, что использование Ормузского пролива остается рискованным, несмотря на действующий режим прекращения между США и Ираном.

4 мая на дрейфовавшем в Ормузском проливе грузовом судне HMM Namu под флагом Панамы произошел пожар. Позже в комплексном ситуационном центре министерства океанов и рыболовства Республики Корея сообщили, что в машинном отделении по левому борту произошел взрыв, предположительно, в результате атаки на судно. В момент взрыва оно стояло на якоре вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее в Иране пригрозили «подчиняющимся» США странам проблемами в Ормузском проливе.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!