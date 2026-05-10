В Ормузском проливе застряли около 100 гонконгских судов с 2,3 тыс. моряков

Порядка сотни связанных с Гонконгом судов застряли в Ормузском проливе. Об этом сообщил председатель Гонконгской ассоциации судовладельцев Ричард Хекст, пишет South China Morning Post.

«Это 100 судов, и вы посчитаете около 23 моряков на каждом судне, то это будет 2,3 тыс. моряков, застрявших на гонконгских судах», — сказал он.

Хекст отметил, что использование Ормузского пролива остается рискованным, несмотря на действующий режим прекращения между США и Ираном.

4 мая на дрейфовавшем в Ормузском проливе грузовом судне HMM Namu под флагом Панамы произошел пожар. Позже в комплексном ситуационном центре министерства океанов и рыболовства Республики Корея сообщили, что в машинном отделении по левому борту произошел взрыв, предположительно, в результате атаки на судно. В момент взрыва оно стояло на якоре вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее в Иране пригрозили «подчиняющимся» США странам проблемами в Ормузском проливе.