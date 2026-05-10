Фицо анонсировал срочное совещание с Transpetrol после переговоров в России

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает срочное совещание с руководством Transpetrol, оператором участка нефтепровода «Дружба» в республике. Об этом сообщает Dennik N.

«Учитывая итоги переговоров в Москве, я должен срочно созвать встречу с представителями энергетической компании», — сказал политик.

В материале уточняется, что на совещании речь пойдет и о сотрудничестве с РФ в энергетической сфере.

В субботу, 9 мая, Фицо, несмотря на противодействие стран Прибалтики, вновь удалось прилететь в Москву на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с президентом России. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но этого так и не произошло.

