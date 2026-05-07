Россия готова оказать содействие в урегулировании конфликта между Ираном и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время разговора с оманским коллегой Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди подтвердил готовность России оказать содействие возвращении ситуации вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования. Его слова приводит МИД РФ.

Лавров и Аль-Бусаиди обсудили актуальные аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива. Между дипломатами также состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития многопланового российско-оманского сотрудничества.

До этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США продолжают вести с Ираном переговоры по мирному урегулированию.

3 мая Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам, но президент США еще усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов.

Ранее стало известно, что ближневосточная страна может стать посредником между США и Ираном.