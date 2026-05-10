Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ победит в специальной военной операции (СВО). Об этом он сказал в разговоре с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Это наша война. И мы ее выиграем», — сказал представитель Кремля.

9 мая в ходе выступления на военном параде на Красной площади президент РФ Владимир Путин заявил, что, как бы ни менялась техника и способы ведения военных действий, неизменным будет одно — победа всегда будет за Россией.

6 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для RT написал, что России хотят навязать концепцию «мир посредством силы». Поэтому необходимо ответить безопасностью России через «животный страх Европы». Медведев выразил мнение, что ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля со стороны России не способны остановить «большую бойню».

Ранее СМИ рассказали о милитаризации сознания европейцев.