В Кремле оценили участие Армении в саммите с ЕС

Участие Армении в саммите с Евросоюзом (ЕС) — совершенно нормальное явление, это абсолютно суверенное право республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике. Это абсолютно суверенное право Армении — собирать такие саммиты. Проводить саммит Армения — Евросоюз — это тоже абсолютно нормально», — сказал представитель Кремля.

5 мая в Ереване прошел первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС. Главным итогом прошедших встреч стала совместная декларация республики и Евросоюза из 44 пунктов. После этого в Кремле уличили Армению в желании «усидеть на двух стульях».

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Путин предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне поддержат эту инициативу, то РФ «могла бы начать процесс цивилизованного развода».

Ранее Макрон похвалил Армению за решение не быть «сателлитом России».