Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова сравнила Зеленского с Пугачевой

Захарова: Зеленский разрешил Парад, как Пугачева каждый год разрешает весну
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывания бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера об указе президента Украины Владимира Зеленского, который «разрешает» проведение парада Победы в Москве. Свою реакцию она опубликовала в Telegram-канале.

По словам Миллера, допускать, чтобы Россия могла отмечать свой праздник в собственной столице, — не менее абсурдно, чем, например, разрешать Японии «цвести сакуре» или Египту — «открывать пирамиды» строго в определенное время.

В ответ Захарова пошутила: «что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну «разрешает» Пугачева?», добавив, что в течение многих лет певица символически «позволяет» весне наступить.

8 мая Владимир Зеленский подписал указ «О проведении парада в Москве». В документе сказано, что 9 мая Украина «разрешает» проведение этого мероприятия, а Красная площадь на время парада исключается из планов применения украинского оружия. Миллер прокомментировал указ и назвал его «смешным», сравнив документ с поведением обиженного завхоза в летнем лагере.

Ранее Путин заявил, что Москва никого официально не приглашала на 9 Мая.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!