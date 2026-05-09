Захарова сравнила Зеленского с Пугачевой

Захарова: Зеленский разрешил Парад, как Пугачева каждый год разрешает весну

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывания бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера об указе президента Украины Владимира Зеленского, который «разрешает» проведение парада Победы в Москве. Свою реакцию она опубликовала в Telegram-канале.

По словам Миллера, допускать, чтобы Россия могла отмечать свой праздник в собственной столице, — не менее абсурдно, чем, например, разрешать Японии «цвести сакуре» или Египту — «открывать пирамиды» строго в определенное время.

В ответ Захарова пошутила: «что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну «разрешает» Пугачева?», добавив, что в течение многих лет певица символически «позволяет» весне наступить.

8 мая Владимир Зеленский подписал указ «О проведении парада в Москве». В документе сказано, что 9 мая Украина «разрешает» проведение этого мероприятия, а Красная площадь на время парада исключается из планов применения украинского оружия. Миллер прокомментировал указ и назвал его «смешным», сравнив документ с поведением обиженного завхоза в летнем лагере.

Ранее Путин заявил, что Москва никого официально не приглашала на 9 Мая.