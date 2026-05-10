В России допустили участие Евросоюза в мирном процессе по Украине

Политолог Кортунов: Евросоюз мог бы повлиять на завершение конфликта на Украине
Европейский союз (ЕС) может повлиять на завершение конфликта на Украине. Об этом News.ru заявил руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов.

По его словам, «окончательное урегулирование» должно включать и участие стран Европы, поскольку подразумевает «договоренность о новых правилах европейской безопасности». При этом эксперт заметил, что ЕС не предлагает никаких позитивных идей, время от времени заявляя о необходимости своего участия в мирном процессе.

«Задачи нанести России стратегическое поражение, сформулированные более четырех лет назад, остаются прежними. Европа могла бы сыграть роль в этом процессе, но это зависит от того, сможет ли она более гибко подойти к вопросам завершения конфликта», ― заявил Кортунов.

Накануне президент Владимир Путин на брифинге выразил уверенность в возобновлении отношений с Европой. По мнению политика, западные страны сталкиваются с проблемами, для преодоления которых лучше «искать пути возобновления нормальных отношений».

Путин заявил, что в конечном итоге РФ снова будет взаимодействовать с теми государствами, которые сейчас пытаются предать ее анафеме.

Ранее Путин раскрыл, кого предпочитает видеть переговорщиком для диалога с Европой.

 
