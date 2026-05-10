Европейский союз (ЕС) может повлиять на завершение конфликта на Украине. Об этом News.ru заявил руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов.
По его словам, «окончательное урегулирование» должно включать и участие стран Европы, поскольку подразумевает «договоренность о новых правилах европейской безопасности». При этом эксперт заметил, что ЕС не предлагает никаких позитивных идей, время от времени заявляя о необходимости своего участия в мирном процессе.
«Задачи нанести России стратегическое поражение, сформулированные более четырех лет назад, остаются прежними. Европа могла бы сыграть роль в этом процессе, но это зависит от того, сможет ли она более гибко подойти к вопросам завершения конфликта», ― заявил Кортунов.
Накануне президент Владимир Путин на брифинге выразил уверенность в возобновлении отношений с Европой. По мнению политика, западные страны сталкиваются с проблемами, для преодоления которых лучше «искать пути возобновления нормальных отношений».
Путин заявил, что в конечном итоге РФ снова будет взаимодействовать с теми государствами, которые сейчас пытаются предать ее анафеме.
