В Иране назвали условия для безопасного транзита через Ормузский пролив

Иран заявил, что транзит через Ормуз будет возможен после прекращения угроз США

Безопасный проход через Ормузский пролив будет обеспечен после того, как США прекратят угрожать его безопасности и будут введены новые процедуры. Об этом заявили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Reuters.

Как отмечает агентство, это первая реакция Ирана на решение США приостановить операции по оказанию помощи судам, которые застряли в районе заблокированного Ираном морского пути.

В заявлении КСИР не уточняется, в чем заключаются новые процедуры. При этом они выразили благодарность владельцам и капитанам судов за соблюдение иранских правил при проходе через пролив.

6 мая США решили приостановить операцию «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Тегеране приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей».

Ранее в США назвали дедлайн для ответа Ирана по ключевым пунктам соглашения.