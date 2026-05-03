Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Жителей Эстонии начали предупреждать о беспилотной угрозе

МВД Эстонии разъяснило жителям правила поведения при воздушной угрозе
Inna Varenytsia/Reuters

Министерство внутренних дел Эстонии сообщило в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ночь на 3 мая из-за спецоперации на Украине существовала вероятность попадания беспилотников в воздушное пространство республики. Ведомство направило предупреждение жителям Выруского и Ида-Вируского уездов.

Как отметили в МВД, потенциальная угроза миновала, однако в ведомстве разъяснили разницу между двумя уровнями опасности. При «потенциальной воздушной угрозе» беспилотники могут войти в зону, но непосредственной опасности для жизни нет.

«Продолжайте заниматься своими повседневными делами, но будьте внимательны к тому, что происходит в воздухе, когда вы выходите на улицу. Если вы видите дрон, укройтесь (например, в ближайшем помещении)», — сообщили в МВД Эстонии.

В ведомстве добавили, что режим «Воздушная угроза» объявляется, когда опасность становится непосредственной — под угрозой оказываются здоровье, жизнь и имущество людей. В этом случае нужно немедленно следовать инструкциям и укрыться в любом ближайшем помещении.

3 мая руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд подтвердил, что один украинский дрон на короткое время пересек границу республики. По его словам, БПЛА двигались параллельно границе, поэтому из-за особенностей траектории существовал риск залета.

Ранее в Ленинградской области отразили массированную атаку беспилотников.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!