Жителей Эстонии начали предупреждать о беспилотной угрозе

Министерство внутренних дел Эстонии сообщило в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ночь на 3 мая из-за спецоперации на Украине существовала вероятность попадания беспилотников в воздушное пространство республики. Ведомство направило предупреждение жителям Выруского и Ида-Вируского уездов.

Как отметили в МВД, потенциальная угроза миновала, однако в ведомстве разъяснили разницу между двумя уровнями опасности. При «потенциальной воздушной угрозе» беспилотники могут войти в зону, но непосредственной опасности для жизни нет.

«Продолжайте заниматься своими повседневными делами, но будьте внимательны к тому, что происходит в воздухе, когда вы выходите на улицу. Если вы видите дрон, укройтесь (например, в ближайшем помещении)», — сообщили в МВД Эстонии.

В ведомстве добавили, что режим «Воздушная угроза» объявляется, когда опасность становится непосредственной — под угрозой оказываются здоровье, жизнь и имущество людей. В этом случае нужно немедленно следовать инструкциям и укрыться в любом ближайшем помещении.

3 мая руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд подтвердил, что один украинский дрон на короткое время пересек границу республики. По его словам, БПЛА двигались параллельно границе, поэтому из-за особенностей траектории существовал риск залета.

