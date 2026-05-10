Иран жестко отреагировал на рождение дочери у пресс-секретаря Трампа

Посольство Ирана в Армении опубликовало пост в соцсети Х, посвященный рождению ребенка у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. В нем дипломаты поздравили представителя действующей администрации США с радостным событием, одновременно напомнив об атаке США иранской школы для девочек.

В публикации посольство отметило, что «дети невинны и достойны любви». Дипломаты подчеркнули, что 168 не выживших девочек тоже были детьми.

«Те 168 детей, которых ваш босс ликвидировал в школе в Минабе, и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей», — говорится в сообщении, адресованном Левитт.

На днях 28-летняя Кэролайн Левитт стала мамой во второй раз. Она родила дочь от 60-летнего строительного магната Николаса Риччио.

Начальная школа для девочек в иранском Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. 3 марта в Иране простились с 168 детьми, ставшими жертвами удара по начальной школе. Иранские власти обвинили в случившемся США и Израиль.

11 марта газета The New York Times со ссылкой на предварительные данные расследования сообщила, что ответственность за удар по начальной школе несут военные США. Как стало известно, удар по школе был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Отмечается, что целью американских военных была соседняя военная база, частью которой ранее было школьное здание. Однако из-за устаревших разведданных, которые предоставило Разведывательное управление минобороны (РУМО) США, удар был нанесен по школе.

Ранее Рубио застали врасплох вопросом об уничтоженной школе в Иране.