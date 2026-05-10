Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Иран жестко отреагировал на рождение дочери у пресс-секретаря Трампа

Иран поздравил Левитт с рождением дочери, напомнив об атаке США на школу
Carlos Barria/Reuters

Посольство Ирана в Армении опубликовало пост в соцсети Х, посвященный рождению ребенка у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. В нем дипломаты поздравили представителя действующей администрации США с радостным событием, одновременно напомнив об атаке США иранской школы для девочек.

В публикации посольство отметило, что «дети невинны и достойны любви». Дипломаты подчеркнули, что 168 не выживших девочек тоже были детьми.

«Те 168 детей, которых ваш босс ликвидировал в школе в Минабе, и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребенка, подумайте о матерях этих детей», — говорится в сообщении, адресованном Левитт.

На днях 28-летняя Кэролайн Левитт стала мамой во второй раз. Она родила дочь от 60-летнего строительного магната Николаса Риччио.

Начальная школа для девочек в иранском Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. 3 марта в Иране простились с 168 детьми, ставшими жертвами удара по начальной школе. Иранские власти обвинили в случившемся США и Израиль.

11 марта газета The New York Times со ссылкой на предварительные данные расследования сообщила, что ответственность за удар по начальной школе несут военные США. Как стало известно, удар по школе был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Отмечается, что целью американских военных была соседняя военная база, частью которой ранее было школьное здание. Однако из-за устаревших разведданных, которые предоставило Разведывательное управление минобороны (РУМО) США, удар был нанесен по школе.

Ранее Рубио застали врасплох вопросом об уничтоженной школе в Иране.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!