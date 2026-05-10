Титов рассказал, свелся ли поворот России на Восток только к отношениям с Китаем

Поворот России на Восток не свелся только к ее отношениям с Китаем, страна развивает отношения и со странами Глобального Юга. Об этом заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Китай выделяется на фоне остальных стран размеров своей экономики, с которыми не сравнится ни одна страна Глобального Юга.

«Но это не значит, что мы не налаживаем с ними связей», — сказал Титов, отметив, что Россия наращивает торговые связи с Индией и другими динамично развивающимися государствами Азии.

Среди них одна из крупнейших по численности населения стран мира — Индонезия. По его словам, потенциал сотрудничества с ней видится главным образом в технологической области.

Кроме того, постепенно растет объем российско-вьетнамской торговли с сферах металлургии, сельского хозяйства, пищевой промышленности и других, добавил он.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ заявлял, что Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития.

Ранее Путин заявил, что Западу лучше восстановить отношения с Россией.