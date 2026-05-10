Диломат РФ заметил изменение позиции Евросоюза по переговорам на Украине

Полянский: Евросоюз уже не говорит об участии в переговорах по Украине

На площадке ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая объединяет 57 стран и работает ради обеспечения мира, демократии и стабильности) Евросоюз больше не говорит об участии в переговорах по урегулированию на Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, страны ЕС «воспряли духом» и верят в то, что могут нанести России «стратегическое поражение».

«Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте. Под это [президент Владимир] Зеленский, естественно, пытается мобилизовать как можно больше ресурсов», — сказал представитель России.

Он отметил, что в прошлом в Евросоюзе больше говорили о необходимости сесть за стол переговоров, участвовать в обеспечении гарантий безопасности, а РФ призывали «остановить войну». В последних выступлениях таких заявлений больше нет.

Накануне президент Владимир Путин на брифинге выразил уверенность в возобновлении отношений с Европой. По мнению политика, западные страны сталкиваются с проблемами, для преодоления которых лучше «искать пути возобновления нормальных отношений».

Ранее Путин раскрыл, кого предпочитает видеть переговорщиком для диалога с Европой.