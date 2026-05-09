Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров заявил о неспособности США продвигать договоренности Анкориджа

МИД: если США не могут продвигать договоренности Анкориджа, это не проблема РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что США могут выйти из переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта. Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что Москва подтверждает позицию о том, что на Аляске в августе 2025 года российский президент Владимир Путин принял предложение американского президента Дональда Трампа.

«Если американские наши коллеги считают, что у них нет возможности продвигать эту договоренность, это не наша проблема», — сказал Лавров журналистам.

До этого госсекретарь США сообщил, что разрешение украинского конфликта застопорилось, при этом США готовы сыграть «любую роль» в этом процессе.

8 мая Трамп заявил, что будет готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для мирного процесса.

Ранее Песков заявил, что нет сигналов, что США выходят из переговорного процесса по Украине.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!