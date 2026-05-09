Путин раскрыл, что сказал ему Трамп о 9 мая во время последнего звонка

Путин: Трамп в последнем разговоре достойно говорил о Дне Победы

Президент России Владимир Путин на брифинге сообщил, что во время последнего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом упоминал 9 мая.

Лидер РФ отметил, что его собеседник говорил об этой дате «очень достойно» и вспомнил о борьбе США и СССР против нацизма.

По словам Путина, Россия обратила внимание на близость американского посольства к центрам управления и принятия решений в Киеве.

«В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмене военнопленными в эти два дня», — сказал российский политик.

Он добавил, что РФ сразу согласилась на инициативу США, которая была продиктована уважением к общей победе над нацизмом и имеет ярко выраженный гуманитарный характер.

Временное прекращение боевых действий предложил 4 мая Путин к 81-й годовщине Победы. Спустя несколько дней Трамп объявил о трехдневном режиме прекращения огня между Россией и Украиной. Договоренности Москвы и Киева включают не только паузу в боевых действиях, но и обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Американский президент в то же время допустил, что режим прекращения огня между сторонами может быть продлен. По его словам, такой шаг помог бы приблизить завершение конфликта. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о продлении перемирия на Украине пока не поднимался.

Ранее Путин счел проявлением мужества приезд зарубежных лидеров на парад.