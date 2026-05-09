Путин шутливо подчинился Пескову на пресс-подходе

Президент России Владимир Путин не стал пересматривать порядок общения с журналистами, заранее выстроенный его пресс-службой. Не выбрав самостоятельно, кому из репортеров дать слово, он с улыбкой передал это право пресс-секретарю Дмитрию Пескову, пишет ТАСС.

Так, лишь начав обращаться к одному из присутствующих, глава государства прервался и сказал: «сейчас, покомандует начальство, потом я».

Путин отвечал на вопросы прессы по итогам переговоров, которые прошли в дни 8–9 мая. За эти два дня он провел около десятка международных встреч.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко после общения с журналистами на Красной площади сообщил Путину, что уже успел «кое-что сказать за него». После Парада Победы Лукашенко отвечал на вопросы представителей СМИ, когда заметил, как мимо проходит российский президент. Обратившись к Путину, он сказал: «Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал».

Ранее Путин пошутил о долгом пути Фицо в Россию на Парад Победы.