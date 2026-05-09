Лукашенко признался Путину, что уже сказал кое-что за него

Лукашенко заявил Путину, что уже сказал кое-что за него журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что «уже сказал кое-что за него» журналистам. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого», публикуя соответствующие кадры.

Лукашенко после Парада Победы на Красной площади беседовал с журналистами, когда увидел проходившего Путина.

«Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал», – обратился президент Белоруссии к российскому президенту.

На опубликованном видео не слышно, что ответил улыбнувшийся в ответ президент России, но показано, как лидеры обменялись рукопожатиями и обнялись.

Глава российского государства пожал руку и сыну Лукашенко Николаю, который также присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве.

Лукашенко ранее заявил, что у него осталось хорошее впечатление от парада Победы в Москве, несмотря на то, что в этом году мероприятие прошло в сокращенном формате. Он отметил, что переживал по этому поводу, однако по факту «получилось очень даже хорошо».

По традиции Лукашенко приезжает в Москву на День Победы и становится почетным гостем мероприятия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и коллегами из других государств, присутствующих на празднике в Москве, он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем белорусского лидера ожидают на родине – там он также примет участие в праздничных мероприятиях.

Ранее Лукашенко пошутил по поводу своего приезда на парад Победы.