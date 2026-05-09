Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин указал на особые отношения России и Армении на протяжении столетий

Путин: Москва поддержит все решения, которые выгодны армянскому народу
Shutterstock

Президент России Владимир Путин отметил, что связи Москвы и армянского народа складывались на протяжении веков и носят особый характер. Об этом он заявил во время общения с журналистами, трансляцию которого ведет «Россия 24».

«У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий», — сказал Путин

Также он подчеркнул, что намерения Армении присоединиться к Евросоюзу требуют отдельного и внимательного рассмотрения.

«А вот что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу — это, конечно, требует особого рассмотрения», — сказал глава государства журналистам.

По его словам, эту тему он уже неоднократно обсуждал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Россия, отметил Путин, в свою очередь, будет поддерживать решения, которые выгодны армянскому народу.

До этого Путин допустил, что вопрос о присоединении Армении к ЕС можно было бы обсудить на будущем саммите Евразийского экономического союза в Астане, который намечен на 28-29 мая.

Ранее Пашинян объяснил решение не ехать на парад Победы в Москву.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!