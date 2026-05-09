Путин указал на особые отношения России и Армении на протяжении столетий

Президент России Владимир Путин отметил, что связи Москвы и армянского народа складывались на протяжении веков и носят особый характер. Об этом он заявил во время общения с журналистами, трансляцию которого ведет «Россия 24».

«У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий», — сказал Путин

Также он подчеркнул, что намерения Армении присоединиться к Евросоюзу требуют отдельного и внимательного рассмотрения.

«А вот что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу — это, конечно, требует особого рассмотрения», — сказал глава государства журналистам.

По его словам, эту тему он уже неоднократно обсуждал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Россия, отметил Путин, в свою очередь, будет поддерживать решения, которые выгодны армянскому народу.

До этого Путин допустил, что вопрос о присоединении Армении к ЕС можно было бы обсудить на будущем саммите Евразийского экономического союза в Астане, который намечен на 28-29 мая.

Ранее Пашинян объяснил решение не ехать на парад Победы в Москву.