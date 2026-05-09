Фицо рассказал, где состоится заседание межправкомиссии Россия — Словакия

Заседание межправкомиссии Россия — Словакия, работа которой будет восстановлена, состоится в Москве. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Важным решением является восстановление работы межправительственной словацко-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Ближайшее заседание состоится в Москве», — уточнил политик.

По словам Фицо, возглавлять словацкую делегацию будет глава МИД республики Юрай Бланар.

До этого президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух государств в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Глава государства в ходе беседы заявил, что Россия намерена предпринять все меры, чтобы обеспечить потребности Словакии в энергоресурсах.

Ранее Фицо поблагодарил Путина за гостеприимство.