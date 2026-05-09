В Германии заявили о проигрыше тех, кто не празднует День Победы

Страны, которые не празднуют сегодня День Победы, проиграли. Об этом заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Севим Дагделен в соцсети X.

Политик вместе со своими коллегами посетила прием, организованный посольством России в Германии по случаю Дня Победы.

«Тот, кто сегодня не празднует, проиграл», — написала она после мероприятия.

Дагделен поблагодарила организаторов приема на четырех языках, в том числе на русском.

До этого в Германии уклонились от ответа на вопрос, кто освободил Европу от нацизма: на брифинге представитель правительства Штеффен Майер сослался на «историческую задокументированность», не упомянув СССР и Красную армию. Почему Берлин избегает прямых формулировок, как это связано с риторикой властей и что стоит за такими заявлениями — в материале «Газеты.Ru».

6 мая российское посольство в Германии потребовало от властей Берлина отменить «абсудные и циничные» ограничения на демонстрацию российской и советской символики в ходе праздничных мероприятий 8 и 9 мая.

Ранее Захарова заявила, что вокруг Украины объединились противники победы СССР в войне.

 
