Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Посольство РФ в Берлине резко отреагировало на запрет символики 9 мая

ТАСС: посольство РФ в Берлине потребовало отменить запрет на символику 9 мая
Global Look Press

Российское посольство в Германии потребовало от властей Берлина отменить «абсудные и циничные» ограничения на демонстрацию символики в ходе праздничных мероприятий 8 и 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Запрет Берлина на российскую и советскую символику 8-9 мая абсурден и циничен», — заявили в посольстве.

О временных ограничительных мерах, запрещающих участникам публичных мероприятий демонстрировать российскую и советскую символику, объявила полиция Берлина. Они распространяются на территорию возле военных мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде в Панкове.

Запрет не затрагивают отдельные категории граждан — дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Остальным в период времени с раннего утра 8 мая до вечера 9 мая нельзя будет публично петь российские и советские военные песни, одобрительно отзываться о действиях РФ на Украине, демонстрировать флаги новых регионов России и символику, перечисленную в «генеральном указе» берлинской полиции.

На 9 мая в столице ФРГ запланировано несколько торжественных мероприятий, включая траурное шествие в память о павших советских воинах. В прошлом году в Берлине с разрешения властей проводилась акция «Бессмертный полк», но демонстрация российской и советской символики также была запрещена.

Ранее в Москву в преддверии Дня Победы прибыл первый иностранный гость.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!