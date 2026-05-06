Посольство РФ в Берлине резко отреагировало на запрет символики 9 мая

Российское посольство в Германии потребовало от властей Берлина отменить «абсудные и циничные» ограничения на демонстрацию символики в ходе праздничных мероприятий 8 и 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Запрет Берлина на российскую и советскую символику 8-9 мая абсурден и циничен», — заявили в посольстве.

О временных ограничительных мерах, запрещающих участникам публичных мероприятий демонстрировать российскую и советскую символику, объявила полиция Берлина. Они распространяются на территорию возле военных мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде в Панкове.

Запрет не затрагивают отдельные категории граждан — дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Остальным в период времени с раннего утра 8 мая до вечера 9 мая нельзя будет публично петь российские и советские военные песни, одобрительно отзываться о действиях РФ на Украине, демонстрировать флаги новых регионов России и символику, перечисленную в «генеральном указе» берлинской полиции.

На 9 мая в столице ФРГ запланировано несколько торжественных мероприятий, включая траурное шествие в память о павших советских воинах. В прошлом году в Берлине с разрешения властей проводилась акция «Бессмертный полк», но демонстрация российской и советской символики также была запрещена.

