Гунба поблагодарил Путина за сохранение памяти о Великой Отечественной войне

Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу еще раз поздравить вас с этим великим праздником, сказать вам слова благодарности за то, что даете будущим поколениям хранить святую память о Великой Победе. Это ваша личная заслуга. И я уверен, что поколениями люди будут это ценить», — сказал Гунба.

Также президент Абхазии сообщил, что, находясь в Москве, хотел бы обсудить вопросы развития двусторонних отношений.

Кроме того, президент Абхазии поблагодарил Путина за поддержку, благодаря которой были восстановлены и открыты воздушные ворота Сухума. Гунба отметил, что по итогам 2025 года аэропорт принял более 120 тысяч пассажиров. Говоря о дальнейшем развитии авиасообщения, он уточнил, что на данный момент выполняются рейсы из Сухума в Москву, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Уфу и Нижний Новгород.

Ранее Путин заявил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается делом чести.

 
