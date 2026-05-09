ЕС призвали снять «идеологические очки» в отношениях с Россией

Вице-спикер парламента Словакии призвал Евросоюз снять идеологические очки
Европейскому союзу (ЕС) придется снять свои «идеологические очки» в вопросе отношений с Россией и подходить к ним прагматически. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

По словам политика, продиктованные русофобией решения ЕС вредят в первую очередь его собственной экономике.

«В какой-то момент Евросоюз должен будет снять свои «идеологические очки» и мыслить прагматически», — подчеркнул Гашпар.

Накануне политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев высказал мнение, что заявление председателя Евросовета Антониу Кошты о том, что лидеры ЕС обсуждают организацию потенциальных переговоров с Россией по решению на Украине, можно «выбросить», потому что Европа не отказывается от стратегии на стратегическое поражение Москвы.

30 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что милитаризация Европы и ее перенасыщение оружием рано или поздно приведет к войне с Россией. Он подчеркнул: РФ должна быть готова к тому, что Европа нападет.

Ранее в ЕС решили никогда не возвращаться к «обычным» отношениям с Россией.

 
