В России захотели «забыть и выбросить» заявление ЕС о диалоге с Москвой

Заявление председателя Евросовета Антониу Кошты о том, что лидеры ЕС обсуждают организацию потенциальных переговоров с Россией по решению на Украине, можно «выбросить», потому что Европа не отказывается от стратегии на стратегическое поражение Москвы. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев.



«Начнем с того, что это очередное дежурное заявление. Это, говорит он, другие европейские деятели тоже это все говорили. Вопрос заключается в том, что они готовы вести не диалог с Россией, а ставить ей ультиматум. Слово диалог, скорее, это надо переводить не как диалог, а как разговор. Разговор с помощью ультиматумов. Тут, в общем, обсуждать нечего. От полноценного диалога с Россией они как отказывались, так и отказываются для того, чтобы начался полноценный диалог, они должны отменить стратегические документы, поэтому можно взять и забыть это заявление и выбросить его», — подчеркнул он.



Трухачев напомнил, что у Евросоюза есть «специальная стратегия по России», где описана и распланирована политика блока в отношении Москвы. В этот документ не было внесено правок, поэтому не стоит воспринимать всерьез подобные заявления со стороны Брюсселя.



Председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации потенциальных переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По его словам, у ЕС есть возможность установить диалог с Кремлем. Для этого страны Европы должны выбрать единого представителя, но они не могут договориться о кандидатуре. В МИД РФ отмечали, что ЕС не может быть посредником из-за отсутствия нейтралитета.







