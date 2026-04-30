Депутат Журавлев: России нужно быть готовой к тому, что Европа нападет

Милитаризация Европы и ее перенасыщение оружием рано или поздно приведет к войне с Россией. Москва должна быть готова к тому, что Европа нападет. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Перенасыщение оружием рано или поздно подтолкнет Европу к той самой войне, которой она пугает собственных граждан. И мы должны быть готовы к тому моменту, когда она на Россию нападет», — сказал депутат.

27 апреля директор Первого департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян сообщил, что европейские страны, взяв курс на форсированную милитаризацию, начали говорить об открытом противостоянии с РФ.

Дипломат высказался о ситуации в ходе научно-практической конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ». По его словам, Запад в настоящее время пытается нарастить свое экономическое и военное присутствие в странах, соседствующих с РФ.

