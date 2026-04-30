«Мы не должны унижать себя». В ЕС решили никогда не возвращаться к «обычным» отношениям с Россией

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что отношения РФ и Евросоюза не восстановятся даже после завершения украинского конфликта. Также она выступила против того, инициации переговоров с Москвой странами ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на эти высказывания иронией, а глава МИД Польши Радослав Сикорский похвалил Каллас. Политолог Владимир Оленченко указал на отсутствие у Каллас полномочий решать за весь ЕС.

Отношения между Европой и Россией не вернутся на прежний уровень даже после завершения спецоперации. Такое мнение верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии и Северной Европы.

«Наконец, позвольте сказать: мы все здесь согласны, что возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит конфликт на Украине»,

— сказала глава европейской дипломатии.

Она добавила, что в мае в ходе саммита на Кипре министры иностранных дел стран ЕС «продолжат обсуждение нашего подхода к России и того, как наилучшим образом защитить наши интересы». По словам Каллас, ключевыми направлениями «ответа» объединения на продолжающийся конфликт станут дополнительные санкции, международная изоляция и «закрытие двери для бывших солдат России».

Также по ее мнению, Евросоюзу не следует просить Москву вести с ним переговоры:

«Если мы хотим вступить в какой-то диалог, мы не должны унижать себя, говоря: «Пожалуйста, знайте, что мы умоляем вас поговорить с нами». Напротив, мы должны поставить их в такое положение, чтобы они перестали притворяться, что ведут переговоры».

«Раньше они говорили, что нас изолировали»

На высказывания Каллас о переговорах уже ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за вами бежала, чтобы сказать, как вы мне безразличны»,

— написала в Telegram-канале дипломат, отсылая к фразе из фильма «Обыкновенное чудо».

Она также пошутила, что Каллас играет в «старинную эстонскую игру: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X, напротив, поддержал представительницу Еврокомиссии, выразив мнение о ее смелости: «Хотел бы я, чтобы у некоторых мужчин были ее яйца».

Политолог Владимир Оленченко в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что Каллас не имеет полномочий определять политику Евросоюза .

«Я бы воспринял так, что ее заявление — это заявление о собственной беспомощности, то есть неумение вести нормальные отношения внутри Евросоюза, внутри Европы, которые существовали тысячелетиями.

Поэтому я думаю, что это признание беспомощности, бесперспективности и, я бы даже сказал, прощание», — сказал эксперт.

Он напомнил о том, что Каллас является бывшим премьер-министром Эстонии — страны с населением всего в 1,32 млн человек, в то время как всего в Евросоюзе живут более 500 млн, а экономический вес республики представляет собой 0,02% ВВП объединения. На этом основании Оленченко выразил мнение, что заявления Каллас не соответствуют ее статусу и на деле являются «попыткой сохранить в Европе состояние агрессивности, самоизолированности». Однако, считает он, ЕС «ни экономически, ни политически, ни культурно» не выгодно изолироваться от России.